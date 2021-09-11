السلطات العراقية تعلن عن تطبيق إجراءات جديدة في مطاراتها بشأن فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، اليوم السبت، تطبيق إجراءات جديدة في المطارات تتعلق بالمسافرين الوافدين الى العراق وبطاقة التلقيح الدولية الخاصة بالتطعيم ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران العراقية جهاد الديوان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "اعتباراً من أكتوبر المقبل سيتم اعتماد بطاقة التلقيح الدولية في المطارات العراقية، إضافة إلى متطلبات الدولة المراد السفر إليها".

وحول توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيادة منح تأشيرات الدخول إلى الزائرين لأداء مناسك الزيارة الأربعينية، أكد الديوان صدور توجيه من ادارة المطارات العراقية بمضاعفة الجهود وتسهيل وتقديم أفضل الخدمات للوافدين الى مرقد الامام الحسين عليه السلام، موضحا أنه "تم التأكيد أيضا على توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بجلب فحص الـ (PCR) قبل (72) ساعة من موعد الرحلة".

وأشار الى "استثناء مرضى وزارة الصحة والفرق الطبية المرافقة مع المرضى بالسفر الى الهند من الفحص"، مبينا أن "المسافر أو الوفد عليه جلب فحص الـ (PCR) قبل (72) ساعة مع الحجر المنزلي الإلزامي لمدة 7 ايام".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في 8 يونيو الماضي، إلزام جميع العراقيين المسافرين الى خارج العراق إبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19، بداية من الأول من أكتوبر المقبل، إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر اليها، ويستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه او المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، وإلزامه بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابته بمرض كوفيد-19 عند سفره.