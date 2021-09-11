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"أبطال الحرية".. أول فيديو لوصول الأسرى الفلسطينيين الأربعة إلى محكمة الاحتلال

10:03 م السبت 11 سبتمبر 2021
"أبطال الحرية".. أول فيديو لوصول الأسرى الفلسطينيين الأربعة إلى محكمة الاحتلال

صورة من محتوى الفيديو

وكالات:

خرج فلسطينيون في وقفة تضامنية، لمساندة الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، بعد فرارهم من سجن جلبوع شد الحراسة، منذ أيام، مطالبين بالحرية والإفراج عنهم وضمان الحفاظ على سلامتهم.

وصل الأسرى الأربعة زكريا الزبيدي، ومحمد عارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، المُعاد اعتقالهم من قبل قوَّات الاحتلال الإسرائيلي، إلى محكمة الناصرة لتمديد محاكمتهم واعتقالهم.

وأظهر مقطع فيديو لقطته عدسات موقع مصراوي، لحظة وصول الأسرى الأربعة إلى مقر محاكمتهم، وسط هتافات المتواجدين المطالبين لهم بالحرية.

وهتف المتواجدون بـ"يا زكريا طل وشوف أهل الناصرة على المكشوف"، وأيضا "حرية حرية"، و"يا أبطال الحرية".

وأعادت قوَّات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال أربعة أسرى من الستة الذين فروا من سجن جلبوع قبل أيام.

فلسطين الأسرى الفلسطينيين محكمة الاحتلال إسرائيل

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