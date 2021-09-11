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رئيس المجلس العالمي للتسامح: مصر سباقة في مجال النهوض بحقوق الإنسان

10:02 م السبت 11 سبتمبر 2021
رئيس المجلس العالمي للتسامح: مصر سباقة في مجال النهوض بحقوق الإنسان

أحمد بن محمد الجروان

الإسكندرية - (أ ش أ):

أشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وقال "الجروان"، بهذه المناسبة، إن المجلس العالمي للتسامح والسلام يثمن تدشين القيادة المصرية تلك الاستراتيجية، والتي تؤكد حرص مصر على تعزيز حماية حقوق الإنسان، خصوصا وهي على أعتاب تأسيس "جمهورية جديدة" تتطلع خلالها إلى تعميق صون حقوق المواطن المصري ورفاهيته واستقراره".

وأكد أهمية الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان في النهوض والرقي بالمجتمعات وتقدمها، مثمنا توجيه الرئيس السيسي، ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمواصلة دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ونوه رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، إلى أن مصر سباقة في النهوض بحقوق الإنسان، حيث كانت من أول الدول مساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948، والآن تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم بإنشاء مقاربة شاملة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

أحمد بن محمد الجروان السيسي حقوق الإنسان المجلس العالمي للتسامح

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