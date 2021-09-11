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البرلمان العربي يشيد بإطلاق السيسي للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان

09:30 م السبت 11 سبتمبر 2021
البرلمان العربي يشيد بإطلاق السيسي للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان

رئيس البرلمان العربي

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، مؤكداً أنها تمثل خطوة نوعية وإنجاز جديد من شأنه أن يعزز المنظومة المصرية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما تأتي ترجمةً لإرادة القيادة السياسية في إعلاء قيم واحترام حقوق الإنسان في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

وقال رئيس البرلمان العربي، في بيان مساء اليوم، أن مشاركة العديد من مؤسسات الدولة المصرية في إعداد هذه الإستراتيجية على مدار عام كامل ومراعاتها للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتوصيات المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، يعكس العمل الدؤوب والجهد الراقي والمتميز، والإصرار على أن تكون إستراتيجية وطنية بمواصفات ومعايير عالمية.

وشدد "العسومي" على اهتمام البرلمان العربي بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى العربي، مضيفاً أن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، ستكون إحدى المرجعيات الرئيسية لعمل البرلمان العربي في هذا المجال.

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البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي حقوق الإنسان السيسي

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