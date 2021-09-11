Masrawy logo white

‏المغرب: تلقيح نحو 20 مليونًا بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

09:19 م السبت 11 سبتمبر 2021
‏المغرب: تلقيح نحو 20 مليونًا بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

لقاح كورونا في ‏المغرب

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 19 مليونًا، و939 ألفًا، و305 أشخاص.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 54 ألفًا، و313 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 42 ألفًا و750 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 16 مليونًا، و428 ألفًا، و958 شخصًا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 38 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.

هذا المحتوى من

لقاح كورونا في ‏المغرب المغرب فيروس كورونا كوفيد19 لقاح كورونا

الخبر التالى:

بايدن: هجمات 11 سبتمبر ذكرى مؤلمة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا