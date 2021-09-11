في غياب ترامب.. بايدن ورؤساء سابقين يحيون ذكرى 11 سبتمبر في نيويورك (صور)

(الوكالة الأوروبية):

أحيا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيسان السابقان، باراك أوباما، وبيل كلينتون، في غياب الرئيس السابق، دونالد ترامب، ذكرى هجمات 11 سبتمبر، اليوم السبت بزيارة كل موقع من مواقع تحطم الطائرات المخطوفة في 2001، لتأبين ضحايا الهجوم المدمر.

ووفقا "ليورو نيوز"، بدأ بايدن يومه في نيويورك حيث حضر مراسم في المكان الذي كان به برجا مركز التجارة العالمي قبل أن تصطدم طائرتان بالمبنيين مما أدى إلى انهيارهما.

ووقف بايدن والرئيسان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما وحشد من المواطنين دقيقة صمت الساعة 8.46 وهو توقيت اصطدام أول طائرة ببرج التجارة العالمي.

ولقي نحو 3000 شخص حتفهم في الهجمات في نيويورك وفي مبنى البنتاجون وفي بنسلفانيا حيث تحطمت الرحلة 93 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز في حقل بعد تغلب الركاب على الخاطفين ومنعهم من الاصطدام بهدف آخر.

ولن يلقي بايدن كلمة في أي من المواقع الثلاثة، لكنه نشر مقطعا مصورا يوم الجمعة عبر فيه عن تعازيه لأسر الضحايا وألقى الضوء على الوحدة الوطنية التي نتجت، ولو مبدئيا، عن هجمات 11 سبتمبر أيلول.

ونشرت الوكالة الأوروبية للصور الصحفية، صورا لإحياء الرئيس الأمريكي ذكرى هجمات 11 سبتمبر، وسط حشود من المواطنين.