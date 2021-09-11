Masrawy logo white

الاحتلال الإسرائيلي يكثف تواجده العسكري في جنوب غرب جنين

06:44 م السبت 11 سبتمبر 2021
الاحتلال الإسرائيلي يكثف تواجده العسكري في جنوب غرب جنين

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد وقرى كفيرت، ونزلة الشيخ زيد، وأم دار، والهاشمية، وكفرقود، والعرقة، والطرم، الواقعة في جنوب غرب محافظة جنين، بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط تلك القرى، ونشرت وحدات خاصة "مستعربين" وهم يستقلون مركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وشددت من تواجدها العسكري عبر نشر فرق مشاة بين كروم الزيتون.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت بركسات ومنازل المواطنين، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، واحتجزت الشاب سعيد قبها من قرية طوره أثناء تواجده داخل أرضه لعدة ساعات.

وينتمي جميع الأسرى الذين فروا من سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد الحراسة الأسبوع الماضي إلى محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أربعة منهم أمس واليوم فيما لا يزال اثنان طليقين.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قرى كفيرت فلسطين

الخبر التالى:

نادي الأسير الفلسطيني: نشعر بالقلق حيال تعرض الأسرى الأربعة لتحقيق قاس يتخلله تعذيب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| عايزين نحط أهل مصر على دماغنا.. 20 رسالة من السيسي خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا