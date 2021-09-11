الاحتلال الإسرائيلي يكثف تواجده العسكري في جنوب غرب جنين

رام الله - (أ ش أ):

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد وقرى كفيرت، ونزلة الشيخ زيد، وأم دار، والهاشمية، وكفرقود، والعرقة، والطرم، الواقعة في جنوب غرب محافظة جنين، بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط تلك القرى، ونشرت وحدات خاصة "مستعربين" وهم يستقلون مركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وشددت من تواجدها العسكري عبر نشر فرق مشاة بين كروم الزيتون.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت بركسات ومنازل المواطنين، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة فيها، واحتجزت الشاب سعيد قبها من قرية طوره أثناء تواجده داخل أرضه لعدة ساعات.

وينتمي جميع الأسرى الذين فروا من سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد الحراسة الأسبوع الماضي إلى محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أربعة منهم أمس واليوم فيما لا يزال اثنان طليقين.