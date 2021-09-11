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جروسي يجري محادثات في طهران قبل اجتماع لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

06:24 م السبت 11 سبتمبر 2021
جروسي يجري محادثات في طهران قبل اجتماع لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا - (د ب أ)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام رافاييل جروسى في طريقه إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الايرانيين.

ودعت إيران جروسي إليها، قبل اجتماع حاسم لمجلس محافظى الوكالة التى تتخذ من فيينا مقرا لها ويبدأ يوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأبناء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يلتقى جروسى بالرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامى الذي حل محل علي أكبر صالحي في أواخر أغسطس.

ومن المحتمل أن يصدر الجانبان بيانا مشتركا بعد المحادثات، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلا عن كاظم غريب آبادي، المبعوث الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومن المتوقع ان يعقد جروسي مؤتمرًا صحفيًا في مطار فيينا مساء الأحد.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى طهران ايران

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