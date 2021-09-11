الإعلام الأمني العراقي: القبض على قيادي داعشي خطط لتنفيذ تفجيرات بكردستان

بغداد - (د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي خطط لتنفيذ تفجيرات بإقليم كردستان العراق.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة من وزير الداخلية، وبإشراف من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من إلقاء القبض على ما يسمى (أمني ولاية شمالي العراق) المكنى "أبو إبراهيم دابق" والمطلوب الأول للقوات الأمنية في إقليم كردستان العراق والمسؤول عن تشكيل المفارز الإرهابية من بينها المفرزة التي تم القبض عليها سابقاً في محافظتي كركوك والأنبار ومفرزة أخرى تم القبض عليه في إقليم كردستان العراق والتي كانت تخطط لعمل تفجيرات واغتيالات داخل الإقليم".

وأضاف البيان، أن "عملية القبض جاءت بعد جهود ميدانية استمرت لأكثر من شهر ونصف الشهر وملاحقة في محافظات كركوك ونينوى وبغداد والأنبار"، لافتاً إلى أن "المقبوض عليه هو زوج إحدى الإرهابيات الملقى القبض عليها سابقاً وهي التي كانت تقوم بإدخال أسلحة الكاتم والعبوات الناسفة الى محافظة إربيل والمسؤولة عن ما يسمى (كفالات) داعش في نينوى وهي مبالغ مالية توزع على العناصر الإرهابية".

وتابع البيان: "كما تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية خلال هذه العملية من إلقاء القبض على ما يسمى (المسؤول والمنسق بين قيادات عصابات داعش الإرهابية)"، لافتاً إلى أن "الإرهابيين اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية أصوليا".

وأكدت الخلية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ستواصل العمل على تحقيق الأهداف التي رسمت لها وعلى مدار الساعة لانهاء العصابات الإرهابية وأن لديها القدرة على ملاحقة عناصر وقيادات داعش أينما كانت".