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سفير روسيا لدى واشنطن يقترح على أمريكا إحياء الحوار حول مكافحة الإرهاب

05:56 م السبت 11 سبتمبر 2021
سفير روسيا لدى واشنطن يقترح على أمريكا إحياء الحوار حول مكافحة الإرهاب

أناتولي أنطونوف

موسكو - (أ أش أ):

اقترح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، على الولايات المتحدة في ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر إحياء الحوار الثنائي بين البلدين حول مكافحة الإرهاب.

وكتب أنطونوف على موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /السبت/:" إن الجانب الروسي مستعد لإحياء العمل بصيغة الحوار الثنائي مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب".

وأضاف:" أن هذه أولوية طبيعية بالنسبة لنا، ويجب أن نتجاهل جميع التناقضات والخلافات وأن نتعاون من أجل أمن ورفاهية ليس فقط دولتينا، بل ومن أجل البشرية جمعاء أيضا".

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أناتولي أنطونوف موسكو روسيا واشنطن الإرهاب

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