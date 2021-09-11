لا يزال بانتظار الحكم.. ماذا حل بالعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر؟

وكالات:

فيما تحيي الولايات المتحدة الذكرى العشرين للهجمات الأكثر دموية في تاريخها، اعتداءات 11 سبتمبر 2001، يخيم على مراسم الإحياء ظل العقل المدير لتلك الهجمات، خالد شيخ محمد، الذي لم يُحاكم ولم يصدر بعد حكم بحقه.

وتباهى خالد شيخ محمد أمام المحققين بأنه تصوّر ودبّر الاعتداءات، فيما يقبع منذ 15 عامًا في زنزانة في معتقل جوانتانامو الخاضع لأشدّ التدابير الأمنية.

وينتظر المتهم في هذه القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا لمعرفة ما إذا كانت المحكمة العسكرية المُفترض أن يمثل أمامها تقبل باعترافاته، أو أن التعذيب الذي خضع له على أيدي عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" أثناء سجنه يجعل هذه الاعترافات غير مقبولة من القضاء.

ويبقى شيخ محمد أبغض شخص على ارتباط باعتداءات 11 سبتمبر بالنسبة للأمريكيين بعد الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.

وبحسب العميل السابق في مكتب التحقيقيات الفيدرالية "إف بي آي"، علي صوفان، فإن شيخ محمد "قاتل" تميّز عن سائر أعضاء القاعدة بمشاريعه "المجنونة".

والرجل البالغ من العمر 56 عاما معروف لدى العامة من خلال الصورة التي التقطت له ليلة القبض عليه عام 2003، ويظهر فيها مشعث الشعر يرتدي قميصا داخليا أبيض.

وبدا هذا الأسبوع هزيلا حين مثل بلحية طويلة يطغى عليها الشيب وعمامة زرقاء أمام المحكمة العسكرية في جوانتانامو للمرة الأولى منذ 18 شهرا، وفق ما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية.

ويعتقد أن شيخ محمد، الباكستاني الذي نشأ في الكويت، هو الذي طرح فكرة شن هجمات صدما بطائرات على زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن عام 1996.

وكان شيخ محمد، خريج جامعة أمريكية، يعمل موظفا في مطلع التسعينات حين بدأ يخطط لهجمات بمساعدة ابن شقيقته رمزي يوسف الذي فجر قنبلة في مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993.

ولم يلتحق في البداية بالقاعدة، بل وصفه التقرير الرسمي حول اعتداءات 11 سبتمبر بأنه "مبادر إرهابي" كان يمتلك الدوافع والأفكار للتخطيط لاعتداءات لكنه يفتقر إلى التمويل والتنظيم الضروريين لتنفيذها.

وأورد التقرير: "خالد شيخ محمد ذو المستوى التعليمي العالي والذي يمكن أن يشعر بالارتياح في مكتب موظف حكومي كما في مخبأ للإرهابيين، استخدم مخيّلته وكفاءاته الفنية ومهارته في إقامة علاقات، ليبتكر ويدبّر مجموعة هائلة من المخططات الإرهابية".

اعتقل في مارس 2003 في روالبندي في باكستان ونقلته "سي آي إيه "إلى سجون سرية في بولندا حيث تم استجوابه، فخضع لعمليات إيهام بالغرق 183 مرة خلال أربعة أسابيع.

وهو المعتقل الذي ركزت عليه وكالة الاستخبارات المركزية أكبر قدر من الاهتمام، فخضع بالتالي لأكبر قدر من التعذيب.

بيد أن تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أفاد بأن كمية كبيرة من المعلومات التي تم جمعها تحت التعذيب كانت خاطئة.

لكن بعد نقله إلى جوانتانامو في سبتمبر 2006، أعلن شيخ محمد مفاخرا أمام المحكمة العسكرية "كنت مسؤولا عن عملية 11 سبتمبر من الألف إلى الياء".

كما أنه يقف خلف 30 عملية أخرى من بينها اعتداءات على ارتباط بتنظيم القاعدة في بالي وكينيا وقتل الصحفي الأمريكي دانيال بيرل.

ويصفه محاميه ديفيد نيفين بأنه رجل بارع لديه استراتيجيات جيدة للدفاع عن نفسه في المحكمة، بحسب "العربية".

وخاض محاموه عام 2017 مفاوضات سعيا لإبرام اتفاق لإقرار موكلهم بذنبه لقاء عقوبة بالسجن مدى الحياة، على ما علم لدى المحكمة بعد عام، غير أن هذا الاتفاق لم يتحقق.