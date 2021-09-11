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الدفاع الروسية: "ميج -31" تعترض طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس

04:42 م السبت 11 سبتمبر 2021
الدفاع الروسية: "ميج -31" تعترض طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- أ ش أ:

حلقت مقاتلة روسية من طراز "ميج -31" فوق بحر بارنتس بأقصى شمال روسيا، السبت، لاعتراض طائرة دورية تابعة للقوات الجوية النرويجية.

وذكر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان له أن وسائل المراقبة والتحكم في المجال الجوي فوق بحر بارنتس رصدت اليوم هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية، موضحا أن مقاتلة روسية من طراز "ميج -31" تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي انطلقت على الفور للتعرف على هوية الهدف ومنعه من انتهاك الحدود الروسية.

وأضاف البيان: "لقد قام طاقم المقاتلة الروسية بتحديد الهدف، حيث تبين أنه طائرة دورية من طراز "أوريون" تابعة للقوات الجوية النرويجية، وقام بمرافقتها فوق بحر بارنتس".

وأشار البيان إلى أنه بعد إبعاد الطائرة العسكرية الأجنبية عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها، مؤكدا أن رحلة الطائرة الروسية تم تنفيذها بالتوافق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

هذا المحتوى من

وزارة الدفاع الروسية بحر بارنتس روسيا

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