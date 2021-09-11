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التعاون الإسلامي" تدين تكرار المحاولات الحوثية لاستهداف السعودية

04:39 م السبت 11 سبتمبر 2021
التعاون الإسلامي" تدين تكرار المحاولات الحوثية لاستهداف السعودية

يوسف بن أحمد العثيمين

الرياض- أ ش أ:

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة.

وشدد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، مجددا وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأشاد بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة خميس مشيط.

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يوسف بن أحمد العثيمين منظمة التعاون الإسلامي السعودية ميليشيا الحوثي طائرات مسيرة مفخخة الممارسات الإرهابية

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