بلغاريا تجري انتخابات عامة ورئاسية في 14 نوفمبر

صوفيا- (د ب أ):

أعلن الرئيس البلغاري رومن راديف إجراء ثالث انتخابات عامة في أقل من عام في البلاد في 14 نوفمبر إلى جانب الانتخابات الرئاسية المقررة بالفعل.

وأضاف راديف الذي يخوض الانتخابات الرئاسية في بيان: "بهذه الطريقة سوف نوفر أموالأ من الميزانية ووقت الشعب".

وانزلقت أفقر دولة بالاتحاد الأوروبي في أزمة سياسية السنة الماضية بعدما تظاهر الآلاف من الأشخاص ضد فشل الحكومة في التصدي للفساد على مستوى عال . ولم تنجح عمليتا انتخابات متتاليتان منذ أبريل في ضمان أغلبية مستقرة لدعم تشكيل حكومة عادية.