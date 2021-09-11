أفغانستان: تشكيك في رواية البنتاجون عن الضربة الجوية الأخيرة

كابول- (بي بي سي):

شكك تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز بصحة رواية الجيش الأمريكي عن الضربة الجوية الأخيرة التي شنها في أفغانستان، وهي العملية الحربية التي اختتم بها وجوده العسكري الذي امتد لعشرين عاما ردا على هجمات التاسع من سبتمبر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إن الضربة الجوية التي شنتها طائرة من دون طيار الشهر الماضي استهدفت مركبة كانت تقل شخصا يشتبه أنه شكل تهديدا وشيكا على القوات الأمريكية في مطار كابول.

لكن الصحيفة تقول إن سائق السيارة كان يعمل لحساب وكالة مساعدات أمريكية، ولم يكن هناك ما يشير إلى احتمال وقوع انفجار.

وقد قال أقارب السائق إن عشرة مدنيين من نفس العائلة ماتوا، سبعة منهم أطفال.