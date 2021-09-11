Masrawy logo white

أفغانستان: تشكيك في رواية البنتاجون عن الضربة الجوية الأخيرة

03:13 م السبت 11 سبتمبر 2021
أفغانستان: تشكيك في رواية البنتاجون عن الضربة الجوية الأخيرة

كابول- (بي بي سي):

شكك تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز بصحة رواية الجيش الأمريكي عن الضربة الجوية الأخيرة التي شنها في أفغانستان، وهي العملية الحربية التي اختتم بها وجوده العسكري الذي امتد لعشرين عاما ردا على هجمات التاسع من سبتمبر.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت إن الضربة الجوية التي شنتها طائرة من دون طيار الشهر الماضي استهدفت مركبة كانت تقل شخصا يشتبه أنه شكل تهديدا وشيكا على القوات الأمريكية في مطار كابول.

لكن الصحيفة تقول إن سائق السيارة كان يعمل لحساب وكالة مساعدات أمريكية، ولم يكن هناك ما يشير إلى احتمال وقوع انفجار.

وقد قال أقارب السائق إن عشرة مدنيين من نفس العائلة ماتوا، سبعة منهم أطفال.

هذا المحتوى من

أفغانستان البنتاجون الجيش الأمريكي

الخبر التالى:

جونسون: على بريطانيا الاستعداد لموجة كوفيد في الشتاء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| عايزين نحط أهل مصر على دماغنا.. 20 رسالة من السيسي خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا