هجمات 11 سبتمبر: من أسقط طائرة بنسلفانيا؟

واشنطن- (بي بي سي):

تحطمت الطائرة التابعة لشركة يونايتد ايرلاينز رحلة رقم 93 بالقرب من شانكسفيل في ولاية بنسلفانيا.

الرواية الرسمية تؤكد أن الطائرة سقطت عندما حاول الركاب السيطرة عليها من الخاطفين.

نظرية المؤامرة المنتشرة على الإنترنت تزعم أن الطائرة أسقطت بصواريخ. لكن مسؤولي الطيران بعد تفقد منطقة السقوط، رصدوا وفقا لتقاريرهم حفرة كبيرة على الأرض والدخان كان لايزال يتصاعد منها.

لكن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني كشف بعد ذلك في سيرته الذاتية أنه في أعقاب الهجوم على البرجين، أمر بإسقاط أي طائرة تجارية يعتقد أنها اختطفت.

لكن يقال بحسب تقرير لجنة 11 سبتمبر، إنه في ظل الفوضى والاضطراب الذي أعقب الهجوم لم يمرر الأمر للطيارين المقاتلين.