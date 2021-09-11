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3 قتلى على الأقل في تحطم طائرة عسكرية سودانية

01:28 م السبت 11 سبتمبر 2021
3 قتلى على الأقل في تحطم طائرة عسكرية سودانية

تحطم طائرة - أرشيفية

وكالات:

تحطمت طائرة عسكرية سودانية في منطقة غرب النيل، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى على الأقل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، السبت.

وذكرت الوكالة السودانية أن الحادثة وقعت في التريس الجموعية بمنطقة غرب النيل.

وأشارت إلى أنه جرى العثور حتى الآن على جثث 3 عسكريين حتى الآن، موضحة أن هناك جهودا تبذل للعثور على بقية الطاقم.

ولم تذكر الوكالة عدد العسكريين الذين كانوا على متن الطائرة.

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بيانا نعى فيها ضحايا الطائرة العسكرية.

وقال حمدوك: "إننا إذ نتقدم بتعازينا لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم وعارفي فضلهم، وللشعب السوداني عامةً في هذا المُصاب الكبير، ونبتهل إلى الله جلّ وعلا أن يتقبلهم قبولاً حسناً وأن يغفر لهم (...".

وتابع: "كما نتوجه لأهالي غرب النيل وقرى الثورة والتريس والحقينة بقيادة مك الجموعية على وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى خلال هذه الحادثة الأليمة.

تحطم طائرة تحطم طائرة عسكرية سودانية السودان منطقة غرب النيل

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