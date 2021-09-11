20 عامًا على 11 سبتمبر.. ماذا حدث قبل هجوم "الثلاثاء الأسود" بأمريكا؟ (تسلسل زمني)

كتبت- رنا أسامة:

في هجوم إرهابي خطط له الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن، اختطفت مجموعة من الأشخاص 4 طائرات ركاب في 11 سبتمبر 2001. اصطدمت طائرتان عن قصد بأبراج مركز التجارة العالمي في نيويورك، ودمرت أخرى إحدى واجهات مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فيما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل بالقرب من شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

في التقرير التالي، يستعرض "مصراوي" خطًا زمنيًا لأهم الأحداث التي سبقت الهجمات الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة، المعروفة بـ "هجمات 11 سبتمبر أو "هجمات برج التجارة العالمي" أو "هجمات الثلاثاء الأسود"، والتي غيّرت وجه العالم منذ 20 عامًا، حسبما ذكرت شبكة " سي إن إن" الأمريكية، علمًا بأن الأوقات المذكورة أدناه حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة:

7:59صباحًا- إقلاع رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 11 من مطار بوسطن لوجان الدولي مُتجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي.

8:14 صباحًا- اختطاف الرحلة 11.

8:14 صباحا- إقلاع رحلة الخطوط الجوية المتحدة رقم 175 من بوسطن لوغان، متجهة أيضًا إلى لوس أنجلوس.

8:20 صباحًا- إقلاع رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 77 من مطار واشنطن دالاس الدولي، وتتجه أيضًا إلى لوس أنجلوس.

8:42 صباحًا- إقلاع رحلة الخطوط الجوية المتحدة رقم 93 من مطار نيوارك الدولي متجهة إلى مطار سان فرانسيسكو الدولي.

8:46-8:42 صباحًا- اختطاف الرحلة 175.

8:46-8:40 صباحًا- اصطدام الرحلة 11 بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي بين الطابقين 93 و99.

8:54-8:50 صباحًا- اختطاف الرحلة 77.

9:03-9:02 صباحًا- تحطم الرحلة 175-بعد ارتطامها بالبرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي بين الطابقين 77 و85.

9:28 صباحًا- اختطاف الرحلة 93.

9:37 9:46 صباحًا- تحطم الرحلة 77 في البنتاجون.

9:59 صباحًا- انهيار البرج الجنوبي.

10:11-10:03 صباحًا- تحطمت الرحلة 93 بحقل في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

10:28-10:22 صباحًا- انهيار البرج الشمالي.