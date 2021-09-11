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الشرطة الإسرائيلية: الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي قاوم خلال اعتقاله

12:03 م السبت 11 سبتمبر 2021
الشرطة الإسرائيلية: الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي قاوم خلال اعتقاله

الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي

رام الله- أ ش أ:

قال مصدر بالشرطة الإسرائيلية إن الأسير زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع" شديد الحراسة الأسبوع الماضي، قاوم القوات التي قامت باعتقاله، هو وأسير آخر صباح اليوم.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية صورًا تداولتها وسائل الإعلام منها صحيفة هآرتس، تظهر الزبيدي وبه أثر إصابة وتورم على وجهه، تبين أنه أبدى مقاومة شرسة خلال عملية اعتقاله.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الأسيرين زكريا الزبيدي (46 سنة) من مخيم جنين وهو عضو في المجلس الثوري لحركة (فتح)، ومحمد عارضة (39 سنة) من بلدة عرابة قرب بلدة "الشبلي أم الغنم" على سفوح جبل طابور في الجليل الأسفل، في مرج ابن عامر.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 سنة) من بلدة عرابة جنوب جنين، ويعقوب محمود قادري (49 سنة) من قرية بئر الباشا جنوب جنين، في منطقة جبل القفزة بمدينة الناصرة.

كان 6 فلسطينيين أسرى تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع" القريب من بلدة بيسان، الذي يعد من أشد سجون إسرائيل حراسة، وينتمي جميهم إلى محافظة جنين بشمال الضفة الغربية.

هذا المحتوى من

الشرطة الإسرائيلية زكريا الزبيدي سجن جلبوع حركة فتح فلسطين

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