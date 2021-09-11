الرئيس العراقي: قادرون على تنظيم الانتخابات ومكافحة بقايا داعش

بغداد- أ ش أ:

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، أن العراق قادر على النجاح في تنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن العالم يتطلع إلى الانتخابات العراقية باهتمام.

ودعا صالح خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث عشر لمناهضة "العنف ضد المرأة"، جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى دعم خيار الناخبين في اختيار ممثليهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).

ولفت إلى أن الوضع العراقي بحاجة لإصلاح بنيوي، والانتخابات المقبلة باب لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية ضمن بيئة توفر الإصلاح والنهوض بالبلد ومكافحة الفساد.

وأكد صالح أن القوات الأمنية العراقية بمختلف تشكيلاتها من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة قادرة على مكافحة بقايا "داعش" التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بعض المناطق والمدن.

من جانبه، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، النساء إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وقال الكاظمي في كلمته خلال المؤتمر "إن الانتهاكات ضد المرأة لا تزال أكثر انتشاراً، وعلينا الاقتداء بثقافتنا الأصيلة في احترام المرأة".

ووجه الكاظمي وزارتي العدل والداخلية بتوفير كافة الحماية والحقوق للمرأة، داعيا إلى تشريع القوانين التي تحمي المرأة من العنف الأسري.