مقتل وإصابة 9 أشخاص بهجوم لداعش في العراق

بغداد- أ ش أ:

قتل 4 أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجوم لداعش جنوب شرق الموصل بالعراق.

وأفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، السبت، بأن قوات الجيش العراقي دمرت وكرا لتنظيم داعش في قصف مدفعي شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالي.

كما أطلقت قوات الحشد الشعبي عملية أمنية شمال شرق المقدادية في ديالي شملت تفتيش بساتين واقعة شمال شرق المقدادية لتأمينها من فلول داعش التي تتخذ منها ملاذا ومنطلقا لهجماتها الإرهابية.