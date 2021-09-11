وزير خارجية النمسا يبدأ جولة خليجية تشمل الإمارات والسعودية وعُمان

فيينا- أ ش أ:

بدأ وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج، السبت، جولة خليجية تشمل الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وتستمر عدة أيام.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم أن الوزير أكد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى توحيد الجهود والوقوف معا في مكافحة التطرف بجميع أشكاله بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مثمنا دور مركز هداية في أبوظبي لمكافحة التطرف.

وقال شالينبرج - وفقا للبيان - "إن الزيارة تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع مرور 20 عاما على أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة".

وأضاف "يسعدني أن أبدأ رحلتي إلى المنطقة في أبوظبي وأتطلع إلى المحادثات في السعودية وعمان في الأيام المقبلة".