رئیس وزراء العراق یزور طهران غدا

طهران- (د ب أ):

قال السفیر الإیرانی فی بغداد إیرج مسجدی، إن رئيس الوزراء العراقي سيبدأ زيارة لطهران غدا الأحد .

وأکد مسجدی، فی مقابلة مع وکالة أنباء الطلبة الإیرانیة (إسنا) نشرتها اليوم السبت، أن الکاظمی سيتوجه إلى طهران علی رأس وفد، ليلتقي رئيس البلاد إبراهيم رئيسي، وعددا من المسؤولین في الجمهورية الإسلامية.

ويتضمن جدول محادثات الكاظمي في طهران العديد من القضايا، ومن بينها أحدث التطورات على المستوى الثنائي والإقليمي، وملف حصة إیران فی مسیرة الأربعین الحسینی.