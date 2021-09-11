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قتلى وجرحى إثر انفجار للغاز داخل مبنى سكني في روسيا

10:44 ص السبت 11 سبتمبر 2021
قتلى وجرحى إثر انفجار للغاز داخل مبنى سكني في روسيا

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):

أدى انفجار غاز وقع صباح السبت في مبنى سكني بالقرب من مدينة يليتس بمقاطعة ليبيتسك الروسية التي تبعد حوالي 510 كيلومترات عن العاصمة موسكو، إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما ذكرته وزارة الطوارئ الروسية.

ووقع الحادث في مبنى من طابقين بقرية قرب مدينة يليتس بعد منتصف ليلة أمس الجمعة، بحسب قناة "آر تي عربية" الروسية .

وبحسب المعطيات الأولية، أدى الانفجار إلى انهيار أحد مداخل المبنى، ولم يتبعه حريق.

وأشار البيان إلى أنه تم انتشال جثتين من تحت الأنقاض تعود واحدة لطفل عمره 11 عاما، والثانية لامرأة .

وأسفر الحادث كذلك عن إصابة 6 أشخاص، معظمهم بكسور في العظام، وبينهم طفل واحد، وتم نقل 5 منهم إلى المستشفى وهم في حالة متوسطة الخطورة.

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن متقاعد فقد خلال الحادث.

وأوضحت الوزارة أنه بشكل إجمالي، يبلغ عدد المسجلين في المبنى، 47 شخصا، لكن بعضهم لا يقيم هناك بشكل فعلي.

روسيا موسكو انفجار للغاز مدينة يليتس

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