عرقلة رحلات الطيران في تايوان مع اقتراب إعصار "شانتو"

تايبيه - (د ب أ):

تم تأجيل أو إلغاء عشرات الرحلات المحلية والدولية، مع اقتراب إعصار "شانتو" من الجزيرة ومن المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة ورياحا قوية، مطلع الأسبوع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه، السبت.

وذكرت إدارة الطيران المدني في تايوان، أنه تم إلغاء 36 رحلة محلية اليوم السبت وتأجيل رحلتين محليتين أخريين، بينما تم إلغاء رحلتين دوليتين وعبر مضيق تايوان.

كما ألغت شركة "تشاينا ايستيرن ايرلاينز" رحلات كانت مقررة بين تايبيه وشنغهاي غدا الأحد.

وألغت شركتا "يو إن آي إيرويز" و"ماندارين إيرلاينز" وهما اثنتان من أكبر شركات الطيران المحليةK أيضا رحلاتهما التي كانت مقررة غدا الأحد.

كان الإعصار شانتو ضرب شمالي الفلبين في وقت سابق السبت، وأجبر المئات على مغادرة منازلهم وسط أمطار غزيرة ورياح قوية، وفقا لمسؤولين.

وجاء شانتو مصحوبا برياح بلغت سرعتها 205 كيلومترات في الساعة وزوابع بسرعة 250 كيلومترا في الساعة، لدى وصوله إلى اليابسة فوق إقليم باتانيس، على بعد 678 كيلومترا شمال العاصمة مانيلا، حسبما ذكر مكتب الأرصاد الجوية.

وأوضح المكتب إن الإعصار شانتو كان يتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن يعبر باتانيس إلى البحر شرق تايوان مساء اليوم السبت.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن 415 شخصا اضطروا إلى إخلاء منازلهم في إقليمي كاجايان وإيزابيلا المجاورين، وسط تحذيرات من حدوث انهيارت أرضية وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.