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محكمة أمريكية: لن يسمح لـ"آبل" إجبار المطورين على استخدام قواعد الشراء داخل التطبيق

09:10 ص السبت 11 سبتمبر 2021
محكمة أمريكية: لن يسمح لـ"آبل" إجبار المطورين على استخدام قواعد الشراء داخل التطبيق

أرشيفية

واشنطن- (أ ش أ):
قضت محكمة أمريكية بأنه لن يسمح لشركة آبل Apple بعد الآن إجبار المطورين على استخدام قواعد الشراء داخل التطبيق أي منعهم من توفير روابط أو اتصالات أخرى توجه المستخدمين بعيدا عن الشراء داخل التطبيق من Apple.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية، أن القاضية إيفون غونزاليس روجرز أصدرت القرار في محاكمة تمت مراقبتها عن كثب بين Apple و Epic Games.ش
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وينهي القرار الجزء الأول من المعركة بين الشركتين حول سياسات متجر تطبيقات آبل Apple وما إذا كانت تخنق المنافسة.

وفازت Apple في 9 من 10 تهم، لكنها ستضطر إلى تغيير سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها وتخفيف قبضتها على عمليات الشراء داخل التطبيق.​

هذا المحتوى من

Asha
محكمة أمريكية شركة آبل قواعد الشراء داخل التطبيق

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