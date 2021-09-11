الصين: تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

بكين- (أ ش أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم السبت تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بينها إصابة واحدة محلية العدوى و24 حالة وافدة، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية - بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 95153 إصابة حتى أمس الجمعة، من بينها 731 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج الطبي، وخرج ما إجماليه 89786 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم بينما تم تسجيل 4636 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.​