كوريا الجنوبية تسجل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول- (د ب أ):

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 1800 إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار العدوى في الانتشار في منطقة سول الكبرى.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1816 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 271 ألفا و227 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت كوريا الجنوبية 10 وفيات جديدة بكوفيد-19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2358 وفاة.