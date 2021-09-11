بايدن يشيد بالوحدة الوطنية مع إحياء ذكري 11 سبتمبر

واشنطن- (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الوحدة الوطنية بأنها أعظم قوة لدى الولايات المتحدة وذلك في مقطع فيديو بمناسبة إحياء الذكرى الـ20 لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، والتي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.

وقال بايدن في رسالة بالفيديو نشرت على موقع تويتر مساء الجمعة "في الأيام التي أعقبت 11 أيلول/سبتمبر 2001، رأينا البطولة في كل مكان، في أماكن متوقعة وغير متوقعة. كما شاهدنا شيئا نادرا للغاية، إحساسا حقيقيا بالوحدة الوطنية".

وقال الرئيس "في المعركة على روح أمريكا، الوحدة هي أعظم قوة لدينا، الوحدة لا تعني أنه يجب أن نؤمن بنفس الشيء، ولكن يجب أن يكون لدينا احترام جوهري وإيمان في بعضنا البعض وفي أمتنا".

وتابع بايدن "جيل 11/ 9 يتحرك للخدمة والحماية في مواجهة الإرهاب.. لكي يرى كل شخص يسعى إلى إيذاء أمريكا، أننا سنتعقبك وسنجعلك تدفع الثمن. هذا لن يتوقف".

وأضاف الرئيس "القوى المظلمة من الطبيعة البشرية" ظهرت في أعقاب الهجمات وهي "الخوف والغضب". إلا أن البلاد لا يمكن أن تسمح لنفسها بالانقسام "الوحدة هي ما بجعلنا ما نحن عليه - أمريكا في أفضل حالاتها."​