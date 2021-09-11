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جيش كوت ديفوار: مقتل خمسة أشخاص إثر تحطم مروحية

02:08 ص السبت 11 سبتمبر 2021
جيش كوت ديفوار: مقتل خمسة أشخاص إثر تحطم مروحية

تحطم مروحية

ياموسوكرو- (د ب أ):
قال رئيس أركان القوات المسلحة في كوت ديفوار لاسينا دومبيا يوم الجمعة إن مروحية تابعة للجيش كانت في مهمة استطلاع على الحدود الشمالية للبلاد تحطمت مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص هم كل من كان على متنها.

وأوضح دومبيا أن الاتصالات فقدت مع المروحية الهجومية وهي من طراز "مي-24" مساء الخميس.

وقال دومبيا في بيان إن المروحية تحطمت في منطقة تيهيني في شمال شرق البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو، مضيفا أن تحقيقا يجري حاليا لتحديد سبب الحادث.​

حادث تحطم مروحية كوت ديفوار القوات المسلحة لاسينا دومبيا

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