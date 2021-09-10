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فرنسا: 81 حالة وفاة ونحو 10 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

10:35 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
فرنسا: 81 حالة وفاة ونحو 10 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

فيروس كورونا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، تسجيل 81 حالة وفاة، و9 آلاف و966 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى فرنسا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيانات الواردة على موقع الهيئة على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في فرنسا منذ بداية تفشي الوباء إلى 115 ألفا و442 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 6 ملايين و887 ألفا و791 إصابة.

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Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 فرنسا هيئة الصحة العامة الفرنسية

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