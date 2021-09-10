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كورونا في أمريكا: 6ر40 مليون إصابة

09:28 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
كورونا في أمريكا: 6ر40 مليون إصابة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الجمعة بنسبة 4ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس لتصل إلى 6ر40 مليون حالة، حتى الساعة 44ر5 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

تضاهي الزيادة فى حالات الإصابة على المستوى الوطني في متوسط معدل الزيادة اليومية فى حالات الإصابة البالغة 4ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 45ر4 مليون إصابة إجمالا، بزيادة 1ر0% عن نفس الوقت من اليوم السابق.

شهدت ألاسكا زيادة بنسبة 9ر0% في عدد الحالات عن نفس الوقت من اليوم السابق، ليصل الإجمالى إلى 94474

شهدت ولاية تكساس أكبر عدد وفيات تم الإبلاغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإجمالي 411 شخصا.

فيروس كورونا أمريكا واشنطن الولايات المتحدة كوفيد 19

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