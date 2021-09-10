‏الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 2 من الأسرى الفلسطينيين الفارين من جلبوع

من مكان هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع

وكالات:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 2 من أصل 6 من الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكانت تقارير قالت إن قوات الجيش الإسرائيلي، التي تبحث عن ستة معتقلين فلسطينيين فروا من سجن شديد الحراسة، اعتقلت العديد من أقارب الستة.

وقالت منظمة للأسرى الفلسطينيين إن خمسة أفراد من عائلات محمود العارضة ومناضل نفيعات ومحمد العارضة اعتقلوا ليل الأربعاء.