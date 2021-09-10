أبوالغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

القاهرة - (أ ش أ):

رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد حالة الانسداد السياسي التي امتدت ما يزيد عن 13 شهرا.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن آمال اللبنانيين معقودة على تشكيل تلك الحكومة والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب.

وأشار إلى أن الجامعة العربية مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه.