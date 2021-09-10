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دياب: مهمة رئيس الوزراء اللبناني صعبة والأزمة تحتاج لتضافر كل الجهود

06:11 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
دياب: مهمة رئيس الوزراء اللبناني صعبة والأزمة تحتاج لتضافر كل الجهود

حسان دياب

بيروت - (أ ش أ):

أكد رئيس الحكومة اللبنانية السابق الدكتور حسان دياب أن الأزمة في لبنان عميقة جداً وتحتاج إلى تضافر جهود كل المخلصين، متمنيا للرئيس الحكومة الجديد نجيب ميقاتي التوفيق في مهمته التي وصفها بالصعبة لوضع لبنان على طريق الانقاذ.

وهنأ دياب ،في بيان له اليوم، اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا لها النجاح في المهمة التي ستتصدى لها.

وأكد دياب أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس ميشال عون شكره فيه على التعاون في المرحلة الماضية، كما تلقى اتصالاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للإشادة بالجهد الذي بذله، وقد تمنى له دياب التوفيق.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد وقعا اليوم مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم أربعة وعشرين وزيرا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي امتد لـ 13 شهرا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من شهر أغسطس الماضي في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري، لتستمر الحكومة في أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان.

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حسان دياب الحكومة اللبنانية بيروت لبنان

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