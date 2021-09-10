بسبب تدخل واشنطن بالانتخابات الروسية.. موسكو تستدعي السفير الأمريكي

موسكو - (أ ش أ):

وصل السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، اليوم الجمعة، إلى مقر الخارجية الروسية بعد استدعائه من السلطات الروسية.

وقال مصدر دبلوماسي، لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إنه تم استدعاء السفير الأمريكي جون سوليفان إلى وزارة الخارجية الروسية بسبب تدخل واشنطن في الانتخابات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الروسية -وفقا لـ"سبوتنيك"- إلى أن سبب الاستدعاء يرجع إلى رفض السلطات الأمريكية منح عدد من الصحفيين الروس الاعتماد لتغطية أحداث 11 سبتمبر الجاري في نيويورك، تخليدا لذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية.