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تونس: مليونان و580 ألفًا و446 شخصًا استكملوا التلقيح ضد كورونا

05:57 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
تونس: مليونان و580 ألفًا و446 شخصًا استكملوا التلقيح ضد كورونا

فيروس كورونا في تونس

تونس - (أ ش أ):

استكمل مليونان و580 ألفًا و446 شخصًا عملية التلقيح ضد فيروس "كورونا" من بينهم مليون و885 ألفًا و476 مطعمًا حصلوا على جرعتين، وذلك حتى اليوم الجمعة.

وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن من بين المطعمين الذين استكملوا عملية التلقيح 320 ألفًا و471 حصلوا على جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة في حين تم الاكتفاء بجرعة واحدة بالنسبة لـ 347 ألفًا و499 ملقحًا بسبب إصابتهم سابقًا بالفيروس.

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فيروس كورونا تونس لقاح كورونا وزارة الصحة التونسية

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