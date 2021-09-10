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الأمم المتحدة: تشكيل الحكومة في لبنان خطوة أولى والوقت حان لتخفيف الأعباء عن الشعب

05:55 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
الأمم المتحدة: تشكيل الحكومة في لبنان خطوة أولى والوقت حان لتخفيف الأعباء عن الشعب

الأمم المتحدة

بيروت - (أ ش أ):

قالت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان إن تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان هي الخطوة الأولى، مؤكدة أن الوقت قد حان لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني ولتلبية تطلعاته لمستقبل أفضل.

وأضافت فرونيسكا - في تصريح لها اليوم - أن هناك حاجة لخطوات سريعة وشجاعة من أجل المصلحة العامة، داعية إلى بدء الإصلاحات الاقتصادية والمرتبطة بالحوكمة والتحضير للانتخابات في موعدها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد وقعا اليوم مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم أربعة وعشرين وزيرًا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي امتد لـ 13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في العاشر من شهر أغسطس الماضي في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري، لتستمر الحكومة في أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان.

هذا المحتوى من

الأمم المتحدة لبنان يوانا فرونيسكا

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