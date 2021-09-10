لقاح كورونا: جرعتان من أسترازينيكا تحمي المتلقي لمدة عام

لندن- (بي بي سي):

لايزال أسترازينيكا يوفر حماية فعالة، لمدة عام من تلقي اللقاح بجرعتيه، بحسب ما قالت العالمة التي طورت اللقاح الدكتورة سارة جيلبرت.

ومن المتوقع أن تقرر الهيئة الاستشارية للقاحات في بريطانيا قريبا إن كان هناك حاجة لجرعات معززة ضد كوفيد في الخريف.

وقالت البروفيسورة جيلبرت لبي بي سي إن تقديم جرعة معززة ثالثة لملايين الأشخاص قرار معقد.

وقالت اللجنة المشتركة للتحصين يجب تقديم جرعة إضافية ثالثة للأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة، ويصل عددهم إلى نصف مليون شخص تقريبا.

لكن لم تقرر بعد إن كان هناك حاجة لجرعات معززة لتوسيع رقعة الحماية لتشمل أعدادا أكبر من الأشخاص المعرضين لخطر كبير من الوباء ومن بينهم المؤهلون لتلقي لقاح الإنفلونزا.