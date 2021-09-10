Masrawy logo white

الإمارات: وصول طائرة مساعدات سابعة إلى أفغانستان

04:14 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
الإمارات: وصول طائرة مساعدات سابعة إلى أفغانستان

الإمارات: وصول طائرة مساعدات سابعة إلى أفغانستان

أبوظبي-(د ب ا):

أرسلت دولة الإمارات اليوم سابع طائرة إغاثية للشعب الأفغاني، محملة بمساعدات غذائية وطبية، "في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لتقديم كامل العون للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الصعبة، وما تعانيه كثير من فئات المجتمع من النقص في الدواء والغذاء خاصة فئات النساء والأطفال وكبار السن".

وأكدت دولة الإمارات في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية(وام) اليوم الجمعة "عزمها مواصلة دعم الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه من خلال استمرار رحلات المساعدات الجوية ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات القيادة الإماراتية" .

ومن المتوقع استفادة قرابة 300 ألف شخص من هذه المساعدات الإماراتية الإنسانية معظمهم من الأطفال والنساء.

الإمارات أفغانستان طائرة إغاثية طائرة مساعدات

الخبر التالى:

ماكرون يستقبل ميركل في باريس الخميس المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا