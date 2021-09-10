الإمارات: وصول طائرة مساعدات سابعة إلى أفغانستان

أبوظبي-(د ب ا):

أرسلت دولة الإمارات اليوم سابع طائرة إغاثية للشعب الأفغاني، محملة بمساعدات غذائية وطبية، "في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لتقديم كامل العون للشعب الأفغاني في مثل هذه الظروف الصعبة، وما تعانيه كثير من فئات المجتمع من النقص في الدواء والغذاء خاصة فئات النساء والأطفال وكبار السن".

وأكدت دولة الإمارات في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية(وام) اليوم الجمعة "عزمها مواصلة دعم الشعب الأفغاني بمختلف أطيافه من خلال استمرار رحلات المساعدات الجوية ضمن الجسر الجوي الإنساني الذي تم تدشينه بناء على توجيهات القيادة الإماراتية" .

ومن المتوقع استفادة قرابة 300 ألف شخص من هذه المساعدات الإماراتية الإنسانية معظمهم من الأطفال والنساء.