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البلاط الملكي: الملكة إليزابيث تدعم حركة حياة السود مهمة

04:12 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
البلاط الملكي: الملكة إليزابيث تدعم حركة حياة السود مهمة

الملكة إليزابيث

لندن- (د ب أ):

قال أحد ممثلي الملكة إليزابيث الثانية إن ملكة بريطانيا تؤيد والأسرة الملكية حركة حياة السود مهمة.

وكشف السير كين أوليسا للقناة الرابعة التلفزيونية ببريطانيا أنه ناقش قضية العنصرية مع أفراد من العائلة الملكية في أعقاب مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد، في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

وقال أوليسا في مقابلة مع القناة: "ناقشت مع العائلة المالكة قضية الأعراق برمتها، خاصة في الأشهر الـ 12 الماضية منذ واقعة مقتل جورج فلويد".

وأضاف: "إنها قضية ساخنة. السؤال هو: ما الذي يمكننا فعله أيضا لإلزام المجتمع بإزالة هذه الحواجز".

وأوضح: "إنهم (أفراد العائلة المالكة) يهتمون بحماسة بجعل هذه الأمة الواحدة ملتزمة بنفس القيم".

ولدى سؤاله عما إذا كان القصر يدعم حركة حياة السود مهمة، قال السير كين: "الإجابة بسهولة: نعم".

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