دخول مساعدات إنسانية إلى أحياء درعا البلد السورية

دمشق- ( د ب أ):

دخلت اليوم قافلة مساعدات اممية الى أحياء مدينة درعا البلد السورية بعد اتمام عملية المصالحة .

وقالت مصادر في المحافظة " دخلت ثلاث سيارات تحمل مساعدات إنسانية تابعة للهلال الأحمر العربي إلى أحياء درعا البلد لأول مرة منذ سنوات بعد انجاز عملية التسوية بشأن أحياء درعا البلد ".

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) " تم خلال الأيام الماضية تسوية أوضاع أكثر من 1500 شخص بينهم متأخرين عن الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياطية وتسليم المئات من قطع السلاح المتوسط والفردي ".

ودخلت القوات الحكومية السورية إلى أحياء مدينة درعا البلد أول أمس بعد إنجاز التسوية برعاية القوات الروسية .