بعد ١٣ شهرًا من الفراغ السياسي.. الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة

بيروت- (د ب أ):

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكيّة بعد ظهر اليوم الجمعة من القصر الجمهوري في بعبدا ، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب السابقة.

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة ثلاثة مراسيم تضمن الأول اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس حسان دياب مستقيلة، والمرسوم الثاني تضمن تسمية محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، والمرسوم الثالث تضمن تشكيلة حكومة جديدة من 24 وزيراً بينهم سيدة واحدة. برئاسة ميقاتي.

ووقع على المرسومين الأول والثاني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث عون وميقاتي.

وجاء تشكيل الحكومة اليوم بعد 45 يوماً من تكليف ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، وبعد أكثر من سنة على استقالة حكومة حسان دياب.

يذكر أنه كان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق ميقاتي في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتاً من أصوات النواب.

وجاء تكليف ميقاتي لتشكيل حكومة، للمرة الثالثة بعد اعتذار رئيسين مكلفين سابقين تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 اغسطس من العام الماضي على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع منه.