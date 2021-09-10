الفلبين تقر إرشادات جديدة في مواجهة كورونا اعتبارا من الخميس المقبل

مانيلا- (أ ش أ):

أقرت فرقة العمل المعنية بمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الفلبينية "بشكل مؤقت" إرشادات جديدة بشأن القيود المفروضة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي من المأمول أن يتم تطبيقها في منطقة العاصمة مترو مانيلا خلال الفترة من 16 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية أن النظام الجديد الذي أعلنه القصر الرئاسي الفلبيني اليوم الجمعة يتخلص إلى حد كبير من تصنيفات الحجر الصحي المجتمعي المألوفة الآن حيث أنه من المقرر أن تخضع منطقة العاصمة فقط إما للحجر الصحي المجتمعي المعزز أو الحجر الصحي المجتمعي العام الأقل تقييدا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك إنه لا تزال هناك مناقشات داخل فرقة العمل المعنية بالوباء التابعة للحكومة حول ما إذا كان سيتم وضع مترو مانيلا تحت مستوى التأهب الرابع أو الثالث للاختبار التجريبي للقيود الجديدة.