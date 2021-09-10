الهروب من سجن جلبوع: يوم غضب فلسطيني وتكثيف إسرائيل للإجراءات الأمنية

تل أبيب- (أ ف ب):

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتكثيف عمليات البحث عن الأسرى الفلسطينيين الذين كسروا الحاجز الأمني لسجن جلبوع الإسرائيلي، وذكر موقع مكان أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في القدس الشرقية والبلدة القديمة، وفي محيط الحرم القدسي تمهيدا لصلاة الجمعة خشية من وقوع مواجهات، عقب دعوة بعض الحركات الفلسطينية الى يوم غضب.

واتخذت اجراءات أمنية مماثلة في جميع انحاء البلاد بالتزامن مع مواصلة عملية البحث لليوم الخامس على التوالي عن السجناء الامنين الستة الذين فروا من سجن جلبوع.

وقالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إن الفصائل الفلسطينية وضعت خلافاتها جانبا ودعت إلى يوم غضب شامل لدعم حركة الأسرى. وقالت إن الجيش يستعد لمواجهات كبيرة اليوم.