بدء تجارب تطعيم الأطفال بلقاح سينوفاك المضاد لكورونا في جنوب افريقيا

جوهانسبرج- (د ب أ):

بدأت شركة سينوفاك بيوتيك الصينية تجارب تطعيم الأطفال والمراهقين بلقاحها المضاد لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، في إطار دراسة تجرى على مستوى العالم.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن التجارب، التي سوف تجري على ثلاث مراحل، تهدف لاختبار مدى فعالية وسلامة الحصول على لقاح كورونا بالنسبة للفئة العمرية ما بين ستة أشهر و17 عاما، وكذلك رد الفعل حيال تلقي اللقاح.

وسوف يشارك في التجارب 14 ألف شخص من دول، من بينها تشيلي والفلبين وماليزيا وكينيا. ويضم هؤلاء 2000 شخص من جنوب إفريقيا.

ونقلت بلومبرج عن سانيت أسبينال، كبير خبراء الفيروسات والمسؤول عن إجراء التجارب في جنوب إفريقيا قوله في مقابلة عبر الهاتف إن اللقاح يستخدم "تقنية تقليدية تشبه لقاح شلل الأطفال وغيره من اللقاحات التي يحصل عليها الأطفال"، مضيفا أن "خصائص السلامة في هذا اللقاح على وجه التحديد جيدة للغاية".

وفي يوليو الماضي، وافقت الجهات الرقابية في جنوب افريقيا على تقديم لقاح سينوفاك من جرعتين للوقاية من فيروس كورونا بالنسبة للفئات العمرية ما بين 18 و59 عاما. ويذكر أن سينوفاك هو أول لقاح صيني يتم الموافقة عليه في جنوب إفريقيا.