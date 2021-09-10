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روسيا: تصفية إرهابيين اثنين في داغستان

11:38 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
روسيا: تصفية إرهابيين اثنين في داغستان

: تصفية إرهابيين اثنين في داغستان

موسكو- (د ب أ):

أفاد المركز الإعلامي للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، بأنه تم تصفية اثنين من المسلحين في منطقة بويانسك بجمهورية داغستان الروسية، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان: "عثرت قوات الأمن على إرهابيين في منطقة الغابات في بويانسك بداغستان، جنوبي روسيا، وطلب منهما تسليم أنفسهما، ولكنهما قاما بفتح النار على ضباط إنفاذ القانون، ما أدى إلى تصفيتهما".

وبحسب البيان، عثر في مكان الاشتباك على أسلحة آلية وذخيرة وعبوة ناسفة كانت جاهزة في سيارة الإرهابيين.

كان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في شهر فبراير الماضي اعتقال 19 متشددا جنوبي البلاد، كانوا يخططون لأعمال تخريبية وهجمات إرهابية في شمال القوقاز التي تضم داغستان.

داغستان تصفية إرهابيين روسيا

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