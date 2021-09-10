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وزيرا خارجية الولايات المتحدة والفلبين يبحثان أزمة كورونا وحقوق الإنسان

08:39 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
وزيرا خارجية الولايات المتحدة والفلبين يبحثان أزمة كورونا وحقوق الإنسان

أنتوني بلينكن

واشنطن - أ ش أ:

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع نظيره الفلبيني تيودورو لوكسين أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمشاركة الاقتصادية وحقوق الإنسان.

جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، خلال اجتماعهما في العاصمة واشنطن.

ووفقا للبيان، شدد بلينكن على أهمية حرية الملاحة واحترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي، وجدد مطالبة الصين للالتزام بحكم المحكمة الدولية الذي يرفض مطالبات بكين الموسعة في بحر الصين الجنوبي.

وفي الختام، أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية العلاقات الثنائية مع الفلبين وسلط الضوء على الذكرى السبعين للتحالف بينهما والذكرى الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية.

هذا المحتوى من

انتوني بلينكن حقوق الإنسان الولايات المتحدة الفلبين

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