أوكرانيا تسجل 3615 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

كييف - أ ش أ:

سجلت أوكرانيا 3615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و310 ألاف و554 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية - في بيانها اليومي، وفقا لما نقلته صحيفة (كييف بوست) المحلية، اليوم الجمعة - أنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 76 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 54 ألفا و251 وفاة.

وتعافى على مدار أمس 1310 أشخاص، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 2 مليون و218 ألفا و873 مريضا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.