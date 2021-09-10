كازاخستان: تسجيل 4024 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

نور سلطان - أ ش أ:

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان اليوم الجمعة 4024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 832 ألفا و248 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 6 ألاف و169 حالة شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 747 ألفا و978 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كورونا الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 84 ألفا و262 مريضا، منهم 21 ألفا و714 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 12 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي الفيروس التاجي بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن 7 ملايين و10 ألاف و302 شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 5 ملايين شخص على الجرعتين.